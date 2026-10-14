Champions, disastro senza precedenti: italiane tutte sconfitte! I finali dei match delle 21

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Champions League, giornata storica in negativo per la Serie A: Napoli, Inter, Roma e Como sconfitte. Mai quattro ko nello stesso turno.

Una seconda giornata di Champions League da incubo per il calcio italiano. Per la prima volta nella storia della competizione, quattro squadre di Serie A hanno perso tutte nella stessa giornata, chiudendo il turno con zero punti conquistati. Un bilancio pesantissimo per Napoli, Inter, Roma e Como, protagoniste di due serate europee da dimenticare. Martedì sono arrivate le sconfitte degli azzurri di Massimiliano Allegri, battuti 3-1 sul campo del Villarreal, e dei nerazzurri di Cristian Chivu, superati 4-3 a San Siro dal Club Brugge. Mercoledì il quadro si è completato con il 3-2 subito dal Como di Cesc Fabregas contro il Feyenoord e con l'incredibile rimonta del Real Madrid di José Mourinho all'Olimpico. La Roma di Gian Piero Gasperini, avanti 3-1 nella ripresa grazie alla doppietta di Malen, si è fatta ribaltare fino al definitivo 3-4, incassando il gol decisivo di Rüdiger nei minuti di recupero. Quattro partite, quattro sconfitte e nessun punto: un risultato senza precedenti per le rappresentanti italiane nella massima competizione europea.

Champions League, quattro sconfitte italiane nella stessa giornata: il precedente del 2014 e tutti i risultati

Il dato assume un significato ancora più negativo considerando che non era mai accaduto che quattro formazioni italiane perdessero contemporaneamente nello stesso turno di Champions League. Anche nelle stagioni con quattro o cinque rappresentanti della Serie A nella fase principale, il numero massimo di sconfitte si era fermato a tre. Uno degli ultimi casi risale alla sesta giornata dell'edizione 2022/23, quando Napoli, Inter e Juventus persero le rispettive partite, mentre il Milan evitò il poker negativo superando 4-0 il Salisburgo. Per ritrovare una giornata europea senza punti per tutte le italiane bisogna tornare addirittura alla stagione 2014/15, quando le uniche due squadre ancora in corsa erano Roma e Juventus: i giallorossi furono travolti 7-1 dal Bayern Monaco, mentre i bianconeri persero 1-0 contro l'Olympiacos. Stavolta, però, il bilancio è ancora più pesante, perché coinvolge tutte e quattro le rappresentanti della Serie A. Nel resto della serata europea spiccano il 4-2 del PSG sul campo del Manchester City, con Donnarumma protagonista nel bene e nel male, e il successo dell'Aston Villa, capace di rifilare sei reti al Fenerbahçe. Vittorie anche per Betis, Shakhtar Donetsk, Stoccarda e Bodo/Glimt, rispettivamente contro Porto, AEK Atene, Slovan Bratislava e Borussia Dortmund. Un turno ricco di gol e spettacolo, ma che lascia il calcio italiano davanti a un bilancio storico estremamente negativo e a numerosi interrogativi sulla competitività delle proprie squadre in Europa. Di seguito i risultati e i marcatori della serata.

Aston Villa - Fenerbahce 6-0: 12' Manzambi, 31' e 39' Jackson, 68' rig. e 73' Barkley, 90' Abraham

Betis - Porto 3-2: 47' Abde (B), 54' Veiga (P), 61' Samu (P), 74' Hernandez (B), 84' rig. Isco (B)

Bodo/Glimt - Borussia Dortmund 1-0: 52' Sjovold

Manchester City - PSG 2-4: 13' Doue, 15' Dembele, 32' Vitinha, 53' e 74' Haaland (MC), 63' Akliouche

Roma - Real Madrid 3-4: 20' De Roon, 26' Mbappé (RM), 51' e 57' Malen, 84' Espi (RM), 86' Endrick (RM), 90' Rudiger (RM)

Shakhtar - AEK 3-1: 28' Majer (A), 34' rig. Pedrinho (S), 80' aut. Brignoli (S), 86' Mendoza (S)

Slovan Bratislava - Stoccarda 0-3: 29' Undav, 65' aut. Cruz, 90' Demirovic