Tuttonapoli Champions già in salita, il trend di Allegri preoccupa: numeri disastrosi nelle ultime 10

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Il 3-1 subito contro il Villarreal lascia il Napoli a 0 punti e complica subito la corsa alla qualificazione. A preoccupare sono anche i numeri di Allegri.

La Champions League del Napoli è già in salita. Il 3-1 incassato contro il Villarreal lascia gli azzurri a zero punti dopo due giornate e accende i primi campanelli d'allarme. Eppure la squadra di Massimiliano Allegri era partita nel modo migliore, trovando subito il vantaggio con Rrahmani. Poi, però, il Napoli si è sciolto, ha perso certezze e ha lasciato campo agli spagnoli, incapace di reagire alle difficoltà. Un copione preoccupante, soprattutto perché il margine di errore in Europa si assottiglia rapidamente. Martedì 20 ottobre, al Maradona contro il Bodø/Glimt, serviranno i tre punti per rimettere in piedi una classifica già complicata ed evitare che la qualificazione diventi una montagna ancora più difficile da scalare.

Allegri, la Champions è un tabù: otto sconfitte nelle ultime dieci partite

A rendere il quadro ancora più pesante sono i numeri di Massimiliano Allegri nella massima competizione europea. L'ultimo precedente contro il Villarreal risale agli ottavi del 2022, quando il tecnico guidava la Juventus. All'andata, il debutto europeo di Dusan Vlahovic fu subito impreziosito da un gol, ma il pareggio di Parejo fissò il risultato sull'1-1. Al ritorno, i bianconeri crollarono: Gerard Moreno, Pau Torres e Danjuma firmarono il 3-0 che sancì l'eliminazione. La stagione successiva andò persino peggio: una sola vittoria in sei partite nella fase a gironi, il terzo posto alle spalle di Benfica e PSG e la retrocessione in Europa League, conclusa con l'eliminazione in semifinale contro il Siviglia. Il bilancio delle ultime otto gare di Champions con la Juventus era già impietoso: una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Le due battute d'arresto con il Napoli completano il quadro: una sola vittoria, un pareggio e otto sconfitte nelle ultime dieci partite europee. Numeri che pesano e che Allegri dovrà provare a smentire subito, perché contro il Bodø/Glimt il Napoli non può più permettersi di rimandare la svolta.

Le ultime dieci gare in Champions di Allegri

22 febbraio 2022 - Villarreal-Juventus 1-1

16 marzo 2022 - Juventus-Villarreal 0-3

6 settembre 2022 - PSG-Juventus 2-1

14 settembre 2022 - Juventus-Benfica 1-2

5 ottobre 2022 - Juventus-Maccabi Haifa 3-1

11 ottobre 2022 - Maccabi Haifa-Juventus 2-0

25 ottobre 2022 - Benfica-Juventus 4-3

2 novembre 2022 - Juventus-PSG 1-2

9 settembre 2026 - Napoli-Arsenal 0-1

13 ottobre 2026 - Villarreal-Napoli 3-1