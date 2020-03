Champions, Uefa conferma: "Juve-Lione si giocherà come previsto inizialmente"

(ANSA-AFP) - AMSTERDAM, 03 MAR - L'Uefa per il momento non intende far svolgere partite di Champions League a porte chiuse, e quindi Juventus-Lione e Psg-Borussia Dortmund, match validi per il ritorno degli ottavi, che "si svolgeranno nei modi previsti inizialmente". Lo ha detto il presidente dell'Uefa Alexandr Ceferin: "siamo al corrente della situazione, e informati costantemente". E' stato creato un gruppo di lavoro misto Uefa-Eca, quindi assieme alla lega dei principali club d'Europa, per valutare l'evolversi degli eventi e decidere di conseguenza. (ANSA-AFP).