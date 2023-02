Clamoroso ad Anfield! Liverpool avanti di due, crolla: vince il Real Madrid 5-2!

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Anfield, 45 minuti di grandissimo livello: a fine primo tempo tra Liverpool e Real Madrid risultato sul 2-2.

Primo tempo semplicemente pazzesco

Una partita dal pedigree leggendario inizia nel segno del ricordo di un'icona degli spagnoli, Amancio Amaro scomparso oggi a 83 anni. Il Liverpool inizia pressando come una furia e in neanche cinque minuti è già in vantaggio sull'asse Salah-Nunez, con tacco vincente dell'ex Benfica. L'altro prima sfiora il bis, poi lo trova con la decisiva collaborazione di Courtois, autore di un errore a dir poco incredibile che spalanca la via al 2-0 Reds con Salah già al quarto d'ora. Il match è scoppiettante e a metà primo tempo arriva un altro gol, quello di Vinicius Junior che dimezza lo svantaggio spagnolo. Al 27' finisce la partita di Alaba, infortunato, e inizia quella di Nacho. Appena oltre la mezz'ora Vinicius prova la doppietta in fotocopia ma stavolta Alisson si allunga e salva. Emozioni finite? Neanche per scherzo: il portiere del Liverpool decide di imitare il collega Courtois, rendendosi protagonista di una clamorosa ingenuità con i piedi (simile a quella di Falcone su Hojlund in Atalanta-Lecce del weekend) che permette a Vinicius di fare doppietta e riportare il punteggio in parità: 2-2 all'intervallo.

Ripresa tutta bianca. Benzema domina

Il secondo tempo comincia all'insegna della stessa intensità del primo, ma questa volta è il Real Madrid a partire forte, fortissimo. Due minuti ed è 2-3 Blancos: punizione conquistata dal solito, indiavolato Vinicius e crossata al bacio da Modric sulla testa di Militao. Il Real continua a premere e al 55' arriva anche al 2-4, con Benzema che si iscrive alla festa del gol di Anfield, aiutato anche dalla deviazione di Gomez. Le emozioni proseguono, così come i gol: doppietta anche per Benzema, che al 67' firma il quinto gol madridista ispirato dall'assist di un Vinicius straripante e dominatore sul rettangolo verde. La squadra inglese accusa il triplo colpo della ripresa e fatica a costruire una reazione che si possa definire tale: di fatto Courtois non è chiamato neanche a una parata per contribuire a mantenere immutato il punteggio. Il primo atto della grande classica del calcio europeo, andata dell'ottavo di finale e replica dell'ultima finale, sorride ad Ancelotti e ai suoi. Per poter sognare i quarti servirà una grande impresa al Bernabeu per i Reds di Klopp.