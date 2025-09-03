Clamoroso Liverpool! Chiesa escluso dalla lista Champions: Slot gli preferisce un 2008
Federico Chiesa, attaccante del Liverpool a lungo accostato al Napoli, è stato escluso dalla lista dei convocati dei Reds per la Champions League. Esclusione pesante per l’ex Juve, che è rimasto in Premier con l’obiettivo di giocarsi le proprie possibilità nel corso della stagione. Nemmeno il gol decisivo nella vittoria contro il Bournemouth, è bastato per convincere Slot a inserirlo nella rosa che prenderà parte alle fase campionato di Champions League.
Presente, invece, il giovanissimo Rio Ngumoha, l'ala classe 2008 sarà proprio il sostituto dell'esterno italiano. Inseriti anche tutti i nuovi arrivati tra cui anche l’azzurro Giovanni Leoni. Di seguito la lista UEFA ufficiale del club inglese. Alisson, Bradley, Ekitike, Endo, Frimpong, Gakpo, Gomez, Gravenberch, Isak, Jones, Kerkez, Konate, Leoni, Mac Allister, Mamardashvili, Ngumoha, Robertson, Salah, Szoboszlai, Van Dijk, Wirtz, Woodman.
