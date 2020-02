Da Milano - Caos in casa Barça: Messi potrebbe non rinnovare e andare via gratis

Caos in casa Barcellona, I catalani vivono una situazione molto delicata e la sfida Champions con il Napoli si avvicina. Lo sfogo di Leo Messi, che ieri ha attaccato il ds Abida su Instagram fa tremare sostenitori ed addetti ai lavori. La Pulga, infatti, è in scadenza nel 2021 e, per ora, i contatti per prolungare il sodalizio con gli azulgrana non hanno sortito effetti. I problemi con la dirigenza esplosi ieri covavano da mesi sotto la polvere e non hanno di certo aiutato nella negoziazione. Secondo quanto riferito dalla redazione di calciomercato.it, il 10 argentino potrebbe iniziare seriamente a valutare una nuova avventura per chiudere la sua carriera con nuovi stimoli. Il rinnovo sul tavolo da oltre quattro mesi e non ancora firmato parla chiaro.