Da Parigi - Juve, due tifosi saranno processati per atti razzisti al Parco dei Principi

© foto di www.imagephotoagency.it

Due tifosi della Juventus saranno processati a Parigi in seguito ad atti razzisti al Parc des Princes durante la partita tra il PSG e i bianconeri. Come riporta Le Parisien, tre adulti e un minore erano stati arrestati per aver fatto il saluto nazista o aver urlato grida di scimmia all'interno dello stadio.

Due dei tre adulti, erano stati citati in giudizio in una data non ancora determinata per essere processati dal tribunale penale della capitale, uno per "insulto pubblico di natura razzista" e l'altro per "apologie di reato contro l'umanità". Per il terzo la procedura è stata archiviata per mancanza di un reato sufficientemente grave, secondo l'accusa. Per quanto riguarda il minore, la procedura per "pubblico insulto" è stata archiviata "a condizione di un divieto di comparire nell'Île-de-France per sei mesi", ha precisato il Pubblico Ministero.

La UEFA ha annunciato l'apertura di un procedimento disciplinare, con la nomina di un "ispettore" incaricato di indagare sui "sospetti di comportamento discriminatorio dei tifosi bianconeri" durante la partita, vinta dal PSG contro la Juventus.