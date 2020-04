Dall'Inghilterra - Coronavirus, la Uefa ha una data in mente per la finale di Champions League

La UEFA sta studiando le soluzioni possibili per portare a completamento le coppe europee. Secondo quanto riportato dal Telegraph sarebbero state prese in considerazione delle date per le finali: il 29 agosto l'atto conclusivo della Champions League, anticipato di tre giorni da quello di Europa League. I quarti di finale, invece, si giocherebbero il 28 e 29 luglio. Prima, però, ci sarà da completare il quadro degli ottavi di finale, con quattro partite in programma. Ricordiamo che il 23 aprile vi sarà una videoconferenza del Comitato esecutivo UEFA per fare nuovamente il punto della situazione.