Dalla Francia - Juventus-Lione, decisa la data dell'ottavo di finale: le ultime

"La data per il match di ritorno tra Juventus e Lione, sfida degli ottavi di finale di Champions League, sarebbe stata fissata per l'8 di agosto" - a riferire tale indiscrezione è l''emittente francese RMC sport - che, dopo aver citato alcune fonti interne alla UEFA, ha indicato per l'8 agosto il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Le gare dei quarti di finale, invece, dovrebbero giocarsi dal 10 al 12 agosto, con una formula ancora da definire.