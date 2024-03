Dalla Spagna: "Ferran Torres verso il recupero, può tornare in campo col Napoli"

Procede bene il recupero dall'infortunio da parte di Ferran Torres

© foto di Federico Titone

Procede bene il recupero dall'infortunio da parte di Ferran Torres. Secondo quanto riportato da Marca, l'esterno del Barcellona, che è fermo dal 31 gennaio, tornerà presto in gruppo e l'obiettivo è quello di essere in perfette condizioni per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli, in programma il 12 marzo allo stadio Montjuic. Il calciatore non vuole affrettare i tempi, idea condivisa anche dallo staff tecnico e dai medici del club, e per questo salterà il match contro l'Athletic di domenica.