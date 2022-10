Dembélé gela l’Inter: Barcellona avanti 1-0 all’intervallo

TuttoNapoli.net

Il rammarico è la traversa di Edin Dzeko al quarto d'ora. La palla che decide - per ora - Barcellona-Inter è quella di Ousmane Dembélé, che a pochi minuti dall'intervallo regala il vantaggio ai blaugrana: 1-0 al 45' grazie alla rete dell'attaccante francese. Vantaggio meritato dalla formazione di Xavi col passare dei minuti: in avvio, i nerazzurri di Simone Inzaghi avevamo retto bene il ritmo, convinto e sfiorato il vantaggio in più di un'occasione. La rete è però una doccia fredda per gli ospiti e una carica ulteriore per i padroni di casa.