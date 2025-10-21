Difesa ancora bucata! Il Psv Eindhoven si porta sul 3-1 con Man
Al 54' il Psv Eindhoven va ancora il rete. Ennesima dormita difensiva del Napoli. Il PSV fa tutto quello che vuole, entra facilmente nell'area azzurra, Mauro Junior la mette dentro e Man trova la deviazione decisiva.
Prossima partita
25 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Inter
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
