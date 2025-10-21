Difesa ancora bucata! Il Psv Eindhoven si porta sul 3-1 con Man

vedi letture

Al 54' il Psv Eindhoven va ancora il rete. Ennesima dormita difensiva del Napoli. Il PSV fa tutto quello che vuole, entra facilmente nell'area azzurra, Mauro Junior la mette dentro e Man trova la deviazione decisiva.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.