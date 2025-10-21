Dilaga il PSV, ancora Man: 4-1 ad Eindhoven!

Dilaga il PSV, con Man autentico mattatore del secondo tempo: l'ex Parma parte da destra, va sul mancino e lascia partire un fendente da fuori area che fa secco Milinkovic sul suo palo. Napoli sotto 4-1 al Philips Stadion.

