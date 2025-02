Disastro Milan in Olanda! Al Feyenoord basta una papera di Maignan

vedi letture

Il Milan perde di misura con il Feyenoord, disputando una gara estremamente confusionaria che inizia con un grave errore, con gli olandesi fortunati a trasformarlo nel gol che decide la partita, ma poi bravi a rintuzzare con facilità ogni offensiva rossonera.

Come detto, agli olandesi basta un tiro per passare a condurre: i meriti del Feyenoord tuttavia sono pochi e sono ascrivibili unicamente a Paixao, che da sinistra si accentra e da 35 metri fa partite un tentativo insidioso ma sicuramente parabile, che una papera incredibile di Maignan trasforma nel vantaggio olandese. Conceicao ammutolito in panchina e la squadra per venti minuti sembra in confusione. Leao vaga senza meta, a destra la coppia Moussa-Read fa quello che vuole, con Hernandez che è sempre in ritardo e in inferiorità. Joao Felix prova a suonare la scossa con un paio di iniziative personali, ma Wellenreuther non è mai impegnato seriamente. Al contrario, il Feyenoord ogni volta che attacca fa malissimo: lo scatenato Paixao semina Walker e va al tiro da una mattonella nei pressi di quella del vantaggio, stavolta è la traversa a salvare il Milan. Prima del duplice fischio di José María Sánchez c'è spazio per una galoppata a campo aperto di Leao, che si fa 50 metri al piede salvo farsi recuperare da Read, il quale salva il risultato quando il pareggio sembra inevitabile.

La ripresa si apre senza cambi, ed è un errore, visto che il Milan appare più confuso che mai. Leao si spegne alla distanza e Conceicao toglie Pulisic, invisibile, per giocarsi la carta Chukwueze: non sarà quella vincente. Cresce l'agonismo, l'arbitro distribuisce diversi gialli ma di tiri neanche l'ombra. Gimenez è l'ombra del cannoniere implacabile che giocava in maglia biancorossa, a rubare la scena è il solito Paixao: il brasiliano ruba palla a Walker e si invola nella metàcampo avversaria, andando al tiro da 50 metri con un'idea meravigliosa ma troppo ambiziosa, palla a lato. I rossoneri concludono solo una volta verso la porta di Wellenreuther, grazie a Joao Felix, ma il portiere non si scompone e raccoglie la sfera. Finisce così e al Milan non resta che analizza tutto quello che non ha funzionato stasera: sarà un bel lavoro.