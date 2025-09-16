Doku on fire! Da Manchester: “Guardiola ha una nuova arma da scatenare contro il Napoli”
“Il Man City ha una nuova carta vincente da scatenare contro Napoli e Arsenal”, titola così un approfondimento del Manchestereveningnews su Jeremy Doku. L’esterno offensivo è stato grande protagonista nel derby vinto 3-0 dal Manchester City contro lo United. L’esterno belga, arrivato nell’estate 2023, ha offerto due assist, i primi della sua stagione.
Con 16 assist complessivi da quando è al City, Doku ha dimostrato di poter essere una pedina chiave sulla fascia sinistra. Domenica ha sfruttato tecnica e fisicità per servire Foden e Haaland. Guardiola spera che possa alleggerire la pressione realizzativa su Haaland, soprattutto in un momento in cui mancano per infortunio sia Omar Marmoush che Rayan Cherki.
