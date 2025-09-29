Ufficiale Domani la vigilia di Napoli-Sporting: il programma completo delle conferenze, live su TN

Voltare pagina subito: il Napoli, dopo la sconfitta di ieri a San Siro col Milan, sarà impegnato mercoledì in Champions League contro lo Sporting. Domani sarà già giorno di vigilia e, come ad ogni vigilia europea, ci sarà una doppia conferenza stampa in casa azzurra. Parlerà ovviamente Antonio Conte, ma con lui ci sarà anche un calciatore: toccherà a Juan Jesus, come comunicato dal club azzurro. L'appuntamento per le 12:30 direttamente dalla sala conferenza dello Stadio Diego Armando Maradona.

Per quanto riguarda lo Sporting, invece, la conferenza stampa è prevista nello stesso luogo alle 19:45. A parlare sarà ovviamente l'allenatore Rui Borges e con lui un calciatore la cui identità non è ancora stata svelata. Tutte le conferenze stampa potranno ovviamente essere seguito su Tuttonapoli.net con la nostra diretta testuale. Di seguito il programma completo.

Martedì 29 settembre

ore 12:30 - Conferenza stampa Conte-Juan Jesus al Maradona

ore 14:45- 15' minuti di allenamento del Napoli dal SSC Napoli Training Center

ore 19:45 - Conferenza stampa Rui Borges+calciatore allo Stadio Maradona