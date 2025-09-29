Ufficiale Domani la vigilia di Napoli-Sporting: scelto il calciatore che parlerà in conferenza

Il k.o. contro il Milan in campionato è difficile da digerire, ma ora bisogna immediatamente voltare pagina. Da oggi il Napoli è proiettato al match di Champions League contro lo Sporting, contro cui sarà importante conquistare i tre punti dopo la sconfitta al debutto nella competizione sul campo del Manchester City.

Domani sarà già giorno di vigilia e, come ad ogni vigilia europea, ci sarà una doppia conferenza stampa. Parlerà ovviamente Antonio Conte, ma con lui ci sarà anche un calciatore: toccherà a Juan Jesus, come comunicato dal club azzurro. L'appuntamento per le 12:30 direttamente dalla sala conferenza dello Stadio Diego Armando Maradona.