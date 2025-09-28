Sporting, Suarez lancia la sfida al Napoli: "Pronti a tutto! Cercheremo di vincere"

Luis Suarez, attaccante dello Sporting, ha segnato il gol che ha decisivo ieri la sfida in trasferta vinta 1-0 contro l'Estoril. I portoghesi saranno i prossimi avversari del Napoli in Champions League, al Maradona mercoledì primo ottobre.

Al termine del match contro l'Estoril, il centravanti colombiano è intervenuto ai microfoni di Sport Tv: "Questa squadra è pronta a tutto. Ora abbiamo altre due partite molto importanti che cercheremo di vincere. Oggi dobbiamo sottolineare il lavoro di tutta la squadra perché in questo ambiente e con queste condizioni meteorologiche, la cosa principale era vincere".