Ufficiale

Napoli-Sporting, arbitra l'olandese Makkelie: la designazione completa

Napoli-Sporting, arbitra l'olandese Makkelie: la designazione completaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30Champions League
di Fabio Tarantino

Il match della seconda giornata di League Phase di Champions League, Napoli-Sporting Clube de Portugal, mercoledì 1 ottobre alle 21:00, sarà diretto dal signor Danny Makkelie. Gli assistenti saranno: Hessel Steegstra e Jan De Vries. Il IV sarà Allard Lindhout, mentre al VAR ci sarà Tomas Kwiatkowski, coadiuvato da Michael Salisbury.