Ufficiale Napoli-Sporting, arbitra l'olandese Makkelie: la designazione completa

vedi letture

Il match della seconda giornata di League Phase di Champions League, Napoli-Sporting Clube de Portugal, mercoledì 1 ottobre alle 21:00, sarà diretto dal signor Danny Makkelie. Gli assistenti saranno: Hessel Steegstra e Jan De Vries. Il IV sarà Allard Lindhout, mentre al VAR ci sarà Tomas Kwiatkowski, coadiuvato da Michael Salisbury.