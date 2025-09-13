Eurorivale, il City in campo domani: grande attesa per il derby di Manchester

vedi letture

Grande attesa in Premier League per il derby di Manchester. Il City, prossimo rivale del Napoli in Champions, a quota tre punti frutto di un successo e due sconfitte, vuole riscattare un brutto inizio contro lo United che è appena un punto sopra. Sarà infatti questo il clou della quarta giornata di Premier League in programma domenica, match che sarà preceduto dalla sfida fra Burnley e Liverpool mentre oggi la giornata si aprirà con l'Arsenal di Mikel Arteta che affronterà il Nottingham Forest. Di seguito giornata e classifica.

LA QUARTA GIORNATA

Sabato 13 settembre

Arsenal-Nottingham Forest

Bournemouth-Brighton

Crystal Palace-Sunderland

Everton-Aston Villa

Fulham-Leeds

Newcastle-Wolverhampton

West Ham-Tottenham

Brentford-Chelsea

Domenica 14 settembre

Burnley-Liverpool

Manchester City-Manchester United

CLASSIFICA

Liverpool 9

Chelsea 7

Arsenal 6

Tottenham 6

Everton 6

Sunderland 6

Bournemouth 6

Crystal Palace 5

Manchester United 4

Nottingham Forest 4

Brighton 4

Leeds 4

Manchester City 3

Burnley 3

Brentford 3

West Ham 3

Newcastle 2

Fulham 2

Aston Villa 1

Wolverhampton 0