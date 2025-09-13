Eurorivale, il City in campo domani: grande attesa per il derby di Manchester
Grande attesa in Premier League per il derby di Manchester. Il City, prossimo rivale del Napoli in Champions, a quota tre punti frutto di un successo e due sconfitte, vuole riscattare un brutto inizio contro lo United che è appena un punto sopra. Sarà infatti questo il clou della quarta giornata di Premier League in programma domenica, match che sarà preceduto dalla sfida fra Burnley e Liverpool mentre oggi la giornata si aprirà con l'Arsenal di Mikel Arteta che affronterà il Nottingham Forest. Di seguito giornata e classifica.
LA QUARTA GIORNATA
Sabato 13 settembre
Arsenal-Nottingham Forest
Bournemouth-Brighton
Crystal Palace-Sunderland
Everton-Aston Villa
Fulham-Leeds
Newcastle-Wolverhampton
West Ham-Tottenham
Brentford-Chelsea
Domenica 14 settembre
Burnley-Liverpool
Manchester City-Manchester United
CLASSIFICA
Liverpool 9
Chelsea 7
Arsenal 6
Tottenham 6
Everton 6
Sunderland 6
Bournemouth 6
Crystal Palace 5
Manchester United 4
Nottingham Forest 4
Brighton 4
Leeds 4
Manchester City 3
Burnley 3
Brentford 3
West Ham 3
Newcastle 2
Fulham 2
Aston Villa 1
Wolverhampton 0
