Eurorivali - Beffa Eintracht: si fa rimontare e impatta sul campo del Friburgo

Eurorivali - Beffa Eintracht: si fa rimontare e impatta sul campo del FriburgoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:35Champions League
di Francesco Carbone

L’Eintracht Francoforte non va oltre il pari. Dopo il pesante ko interno contro il Bayern Monaco nell’ultimo turno di Bundesliga, l’eurorivale del Napoli in Champions League non va oltre il 2-2 sul campo del Friburgo, nella sfida valida per la settima giornata. Partenza sprint dei padroni di casa, in vantaggio già al 2’ con Scherhant.

L’Eintracht reagisce e ribalta il punteggio grazie a una doppietta di Burkhardt, in gol al 14’ e al 38’. Ma nel finale, all’87’, è Grifo a firmare il pareggio per il Friburgo. Un punto che sa di beffa per la squadra di Toppmöller, che pregustava i tre punti ma si deve accontentare di un pareggio: ora i tedeschi salgono a quota 10 in classifica.