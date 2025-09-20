Eurorivali - Il Chelsea cade a Manchester: lo United vince 2-1 e si rilancia
Il Chelsea - eurorivale del Napoli in Champions League - cade a Manchester. Lo United vince 2-1 il big match della quinta giornata di Premier League e si mette alle spalle il pesante ko per 3-0 nel derby contro il City nell’ultimo turno. L’episodio chiave che cambia la gara arriva al quinto minuto, con l’espulsione del portiere dei Blues Sanchez.
I Red Devils ne approfittano e la sbloccano al 14’ con Bruno Fernandes, bravo a sfruttare l’assist di Dorgu e a fare 1-0. Il raddoppio arriva al 37’ con Casemiro di testa. Nei minuti finali del primo tempo si ristabilisce la parità numerica: Casemiro riceve il secondo giallo e finisce sotto la doccia. Nella ripresa il Chelsea prova a riaprire la gara, all’80’ trova il gol del 2-1 con Chalobah ma non basta. Il Manchester United di Amorim trova la sua seconda vittoria stagionale in Premier League e si rilancia in classifica.
CLASSIFICA
Liverpool 15*
Tottenham 10*
Arsenal 9
Crystal Palace 9*
Bournemouth 9
Chelsea 8*
Everton 7*
Manchester United 7*
Leeds 7*
Sunderland 7
Manchester City 6
Newcastle 6
Fulham 5
Nottingham Forest 5*
Brighton 5*
Brentford 4
Burnley 4*
West Ham 3*
Aston Villa 2
Wolverhampton 0*
*una gara in più
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro