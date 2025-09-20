Eurorivali - Il Chelsea cade a Manchester: lo United vince 2-1 e si rilancia

Il Chelsea - eurorivale del Napoli in Champions League - cade a Manchester. Lo United vince 2-1 il big match della quinta giornata di Premier League e si mette alle spalle il pesante ko per 3-0 nel derby contro il City nell’ultimo turno. L’episodio chiave che cambia la gara arriva al quinto minuto, con l’espulsione del portiere dei Blues Sanchez.

I Red Devils ne approfittano e la sbloccano al 14’ con Bruno Fernandes, bravo a sfruttare l’assist di Dorgu e a fare 1-0. Il raddoppio arriva al 37’ con Casemiro di testa. Nei minuti finali del primo tempo si ristabilisce la parità numerica: Casemiro riceve il secondo giallo e finisce sotto la doccia. Nella ripresa il Chelsea prova a riaprire la gara, all’80’ trova il gol del 2-1 con Chalobah ma non basta. Il Manchester United di Amorim trova la sua seconda vittoria stagionale in Premier League e si rilancia in classifica.

CLASSIFICA

Liverpool 15*

Tottenham 10*

Arsenal 9

Crystal Palace 9*

Bournemouth 9

Chelsea 8*

Everton 7*

Manchester United 7*

Leeds 7*

Sunderland 7

Manchester City 6

Newcastle 6

Fulham 5

Nottingham Forest 5*

Brighton 5*

Brentford 4

Burnley 4*

West Ham 3*

Aston Villa 2

Wolverhampton 0*

*una gara in più