Eurorivali - Il Chelsea ferma il Man City al 94': in panchina il tecnico ad interim
Alla prima partita senza Enzo Maresca in panchina - che ha risolto il contratto il 1 gennaio per le divergenze con la dirigenza - il Chelsea guidato dal tecnico ad interim Callum McFarlane (allenatore della Primavera) pareggia 1-1 contro il Manchester City all'Etihad Stadium. Tijjani Reijnders segna e illude i padroni di casa al minuto 42, infatti all'ultimo respiro, al 94esimo, Enzo Fernandez regala un punto ai Blues che restano comunque in un periodo difficile con solo tre vittorie nelle ultime dieci gare ed il quinto posto in Premier League.
Anche in Champions League c'erano maggiori aspettative sul Chelsea, reduce dalla vittoria di Conference League e Mondiale per Club nell'ultima stagione: i Blues sono 13esimi nel maxi-girone con "soli" 10 punti a causa di alcuni passi falsi, su tutti la sconfitta contro l'Atalanta e il pareggio contro il Qarabag. Il Chelsea resta comunque in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, che proverà a guadagnarsi negli ultimi due incontri in casa contro il Pafos e allo Stadio Maradona contro il Napoli, il prossimo 28 gennaio.
