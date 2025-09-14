Eurorivali - Il Manchester City travolge lo United nel derby: 3-0 per Guardiola
Il Manchester City trova una vittoria netta nel derby contro il Manchester United: secco 3-0 con la partita dominata in lungo e in largo dagli uomini di Pep Guardiola, in gol Foden nel primo tempo e doppietta di Haaland nella ripresa. Dunque, i Citizens si avviano nel migliore dei modi alla gara di Champions League del prossimo giovedì, all'Ethiad Stadium contro il Napoli di Antonio Conte
Di seguito il quadro degli impegni del Napoli nella fase a gironi di Champions League:
1) Manchester City-Napoli 18 settembre 2025 - Ore 21:00 Etihad Stadium
2) Napoli-Sporting Club de Portugal 1 ottobre 2025 - Ore 21:00 Diego Armando Maradona
3) PSV-Napoli 21 ottobre 2025 - Ore 21:00Philips Stadion
4) Napoli-Eintracht 4 novembre 2025 - Ore 18:45 Diego Armando Maradona
5) Napoli-Qarabag 25 novembre 2025 -Ore 21:00 Diego Armando Maradona
6) Benfica-Napoli 10 dicembre 2025 - Ore 21:00 Estadio da Luz
7) FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026 - Ore 21:00 Parken
8) Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026 - Ore 21:00 Diego Armando Maradona
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
