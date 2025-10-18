Eurorivali, il Psv Eindhoven avvisa il Napoli: vittoria e aggancio in vetta
Il PSV Eindhoven fa il suo dovere in campionato e mantiene il passo in vetta all’Eredivisie. Nell’anticipo che precede la sfida di Champions League contro il Napoli, la squadra di Peter Bosz supera il Go Ahead Eagles per 2-1 grazie a una doppietta di Guus Til, decisivo al 22’ e al 50’.
Gli ospiti hanno provato a riaprire la gara con Milan Smit al 62’, ma il PSV ha gestito con maturità fino al triplice fischio. Tre punti importanti per arrivare con fiducia all’impegno europeo contro gli azzurri. Di seguito la classifica aggiornata dell’Eredivisie.
Feyenoord 22 (8)
PSV 22 (9)
Ajax 16 (8)
AZ 15 (8)
Groningen 15 (8)
NEC 14 (9)
Twente 14 (9)
Fortuna Sittard 13 (8)
Utrecht 13 (9)
Sparta Rotterdam 10 (8)
Go Ahead Eagles 10
Heerenveen 9 (8)
Telstar 7 (8)
NAC Breda 7 (8)
PEC Zwolle 7 (8)
Volendam 7 (9)
Excelsior 6 (8)
Heracles 3 (8)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
