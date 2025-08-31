Eurorivali, pokerissimo Copenaghen! Primato confermato in Danimarca

Goleada per il Copenaghen, avversario del Napoli nella penultima giornata del girone unico di Champions League il 20 gennaio. La squadra allenata da Jacob Neestrup vince in trasferta 5-1 sul campo del Randers, nel match valido per la settima giornata della Superligaen danese. I campioni di Danimarca restano saldamente in testa alla classifica con 16 punti a +2 sul AGF.

