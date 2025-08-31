Eurorivali, Qarabag a metà classifica nel campionato azero: vince fuori casa

Vittoria fuori casa per il Qarabag, avversasrio del Napoli in Champions League il 25 novembre. Il club di Baku ha vinto per 2-0 contro il Karvan per la terza giornata del campionato azero. I tre punti sono arrivati grazie al gol di Addai e all'autorete di Yunuszada, che hanno perrmesso al Qarabag di raggiungere momentaneamente il sesto posto in classifica.

