Figuraccia Napoli! Peggior ko di sempre in Champions e passivo più alto degli ultimi 28 anni
Pesantissima sconfitta del Napoli in Champions League, 6-2 ad Eindhoven contro il PSV. Il Napoli ha subito sei gol per la prima volta nelle competizioni europee; in generale, era dal 21 dicembre 1997 (3-6 contro la Sampdoria in Serie A) che non incassava almeno sei reti in una singola partita. A riportarlo è Opta.
