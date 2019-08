Genk, il Ceo sul sorteggio: "Felici di ritrovare Koulibaly! Sarà difficilissimo, faremo il nostro meglio"

Erik Gerits, CEO del Genk, ha così parlato del raggruppamento di Champions League in cui è inclusa la squadra belga, che comprende anche il Napoli, oltre a Liverpool e Salisburgo, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Come club belga siamo molto realistici: sia Liverpool che Napoli, ma anche il Salisburgo, sono squadre davvero fortissime e sarà difficilissimo fare punti o pensare di passare, ma faremo il nostro meglio. Soprattutto in casa, dove spesso abbiamo colto i nostri migliori risultati".

Sul ritorno di Kalidou Koulibaly contro la sua ex squadra, da avversario: "È un ragazzo tremendamente a posto e un calciatore davvero fenomenale. Siamo davvero felici di rivederlo, così come il belga Mertens. Siamo felici di poter giocare contro i forti giocatori che ha il Napoli".

Infine una battuta sul neo-arrivato in Serie A, proprio dal club belga, quel Ruslan Malinovskyi andato all'Atalanta: "Nel DNA del nostro club c'è quello di trovare giovani calciatori forti e lanciarli nel calcio che conta, è stato con Koulibaly, Origi, Milinkovic-Savic e lo stesso per Malinovskyi. Ci sono tanti giocatori forti che sono stati lanciati dal Genk. Crediamo di essere una delle più grandi accademie del calcio europeo... Aggiungo ad esempio il nome di Thibaut Courtois per farvi capire qesto discorso".