Genk, Wolf in conferenza: "Inizio terribile, Napoli troppo forte ma il secondo rigore..."

L'allenatore del Genk Hannes Wolf ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro il Napoli e l'eliminazione dalla Champions League.

Come deve reagire il portiere dopo la papera sul primo gol?

"L'inizio è stato terribile, ha ricevuto una palla da molto vicino e ha deciso di non calciarla subito via. Dopo però è stato bravo e sul terzo gol non era rigore. Successivamente ha gestito bene la partita e l'errore non cambia il mio giudizio su di lui. Abbiamo creato qualche occasione, ma dobbiamo migliorare a centrocampo e in attacco. Il Napoli era troppo forte ma in campionato bisognerà cambiare marcia".

Quali sono gli aspetti positivi emersi da questo ko?

"Il possesso palla non è andato male e abbiamo creato qualche occasione. Alcuni singoli hanno giocato bene, ma la mentalità deve essere sempre al 100%, non al 95% e questo dobbiamo cambiarlo già per sabato perché non abbiamo settimane per cambiare marcia".

Era la scelta giusta il 4-4-2?

"SI, era il modulo più vicino a ciò che abbiamo sempre fatto. In campo tutti devono essere pronti e in campo non è facile contro una squadra come il Napoli. Nella ripresa abbiamo fatto un po' meglio, ma loro con una sola occasione creata hanno conquistato il rigore del 4-0. Dobbiamo migliorare. Stasera il Napoli ha utilizzato molto bene gli spazi: anche noi abbiamo creato qualcosa, ma loro hanno mostrato maggiore fame".

Che impressione le ha fatto il Napoli?

"Non voglio parlare della situazione del Napoli. E' stato molto efficiente e dopo il pari di Udine hanno reagito molto bene. Noi abbiamo perso 4-0, che posso dire...".

