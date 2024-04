Guardiola mette le mani avanti: "Quasi impossibile battere il Real, pensate due volte di fila"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del match di stasera contro il Real Madrid soffermandosi sulle dichiarazioni di Carlo Ancelotti

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del match di stasera contro il Real Madrid soffermandosi sulle dichiarazioni di Carlo Ancelotti secondo il quale, nella sfida dell'anno scorso, i Blancos non hanno giocato con personalità: "Non sono d'accordo con Carlo. Ho una grande ammirazione per lui. Ero a Barcellona quindi lo capisco, quando il Real Madrid perde è davvero brutto e devono pensare che l'altra squadra fosse migliore.

Nel calcio succede. Quella partita siamo stati migliori, non perché il Real Madrid avesse fatto male. Abbiamo fatto molte cose buone, ma quel club ti giudica. Io provo a pensarla diversamente: è una partita di calcio, può succedere.

Possiamo ripetere la stessa partita dell'anno scorso? È dura. Battere il Real Madrid due volte in questo modo è quasi impossibile. Una volta in questa competizione è difficile, quindi immaginatene due di fila. L'obiettivo non è facile perché imparano e sono orgogliosi. Dobbiamo cercare di essere intelligenti e vedere cosa succede nella gara di ritorno".