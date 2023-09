Eurorivali - Il Real torna alla vittoria: battuto al Bernabeu il Las Palmas

Il Real Madrid infatti ha la meglio sul Las Palmas per 2-0.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nelle tre gare di Liga giocate alle 19 arrivano due vittorie e un pari. Il Real Madrid ha la meglio sul Las Palmas per 2-0. I prossimi avversari del Napoli in Champions League si impongono grazie a un gol per tempo dell'ex Milan Brahim Diaz e Joselu. Vittoria in extremis e in rimonta per il Girona che con Dobvik e Garcia risponde al vantaggio del Villareal firmato da Parejo su rigore.