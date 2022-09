Eurorivali - Si ferma l'Ajax, primo ko in campionato: l'AZ vince in rimonta

Ad Alkmaar vince 2-1 in rimonta l'AZ.

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Dopo sei vittorie su sei gare in Eredivisie l'Ajax, prossima avversaria del Napoli in Champions League, perde la sua prima partita in campionato. Ad Alkmaar vince 2-1 in rimonta l'AZ. Partono forte i Lancieri con la stellina Kudus, che sblocca il match al 12'. Sul finale del primo tempo, però, arriva la reazione dei padroni di casa che prima pareggiano con de Wit e poi trovano il gol vittoria con Odgaard. Spezzone finale anche per Lorenzo Lucca, che non è riuscito a contribuire alla rimonta della sua squadra nei dieci minuti concessigli da Schreuder. Con questa sconfitta l'Ajax si fa agganciare in testa alla classifica dal PSV a 18 punti, uno in più dell'AZ.