Gazzetta - Serata magica: un trionfo targato Spalletti, controfirmato da Zielinski



"Una serata magica e indimenticabile per il pubblico del Maradona: quattro ad uno e Liverpool rispedito a casa dopo che il Napoli ha calato sul prato di Fuorigrotta un poker di quelli che resteranno nella storia del club azzurro. Un trionfo, quello targato Spalletti e controfirmato da Zielinski (autore di una doppietta e dell’assist per Anguissa) che certifica il valore della squadra azzurra, che ha mostrato anche di avere ricambi di livello (in primis Simeone, autore del momentaneo 3-0)". Questo è il commento di Gazzetta.it dopo il poker del Napoli al Liverpool.