Tmw - Verso Liverpool-Napoli: due dubbi per Klopp

Un clima infuocato è quello che attenderà il Napoli nello spettacolare scenario di Anfield Road. I partenopei dovranno vedersela con i vice Campioni d'Europa e la loro voglia di rivalsa dopo il match dell'andata, in una sfida che vedrà gli uomini di Klopp andare all'assalto di una vera e propria impresa per cercare di ribaltare i rapporti di forza all'interno del raggruppamento. I Reds infatti dovranno non solo battere la squadra di Spalletti, impresa già titanica di per sé visto lo stato di forma dei campani, ma farlo con più di tre gol di scarto per ribaltare la situazione del girone e strappare il pass per gli ottavi da primi del raggruppamento. Qualche dubbio residuo rispetto alla formazione titolare, anche se per larga parte le scelte sono assegnate. Davanti ad Alisson la solita linea a 4 con Tsimikas sulla corsia mancina e Alexander-Arnold dal lato opposto. Difficile che Henderson parta dal primo minuto dopo che nelle ultime ore si è dedicato ad una sessione individuale di palestra, mentre il vero dubbio riguarda la linea avanzata con il ballottaggio tra Carvalho e Curtis Jones con quest'ultimo che è stato provato tra i titolari nell'ultima sessione di ieri.