Il Chelsea tiene fuori Sterling, Maresca: "Si allena in orari e campi diversi"

Accostato con insistenza anche al Napoli, Raheem Sterling negli ultimi giorni di mercato non ha trovato una sistemazione convincente, volendo restare in Premier, ed è rimasto al Chelsea da separato in casa. L'allenatore dei blues Enzo Maresca ha dichiarato di non aver visto né lui né Axel Disasi dall'inizio della stagione e che rimarranno nella squadra riserve:

"Sono giocatori del Chelsea, ma al momento si stanno allenando separatamente e il piano è di continuare in questo modo. Da quando è iniziata la stagione, non ho più visto nessuno dei due. Non ho più visto Axel o Raheem. Si allenano in orari diversi e su campi diversi. Non li vedo dall'inizio della stagione".