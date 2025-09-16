Il Napoli vuole sfatare un tabù: 0 vittorie in trasferta in Europa contro squadre inglesi

Meno due al debutto in Champions League del Napoli, che giovedì sera, alle ore 21:00, affronterà all’Etihad Stadium il Manchester City di Guardiola. Per la squadra di Antonio Conte sarà subito un banco di prova importante per misurare le proprie ambizioni europee.

C’è però un tabù da sfatare: il Napoli non ha mai battuto in trasferta una squadra inglese in competizioni europee (12 partite, 0 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte), avendo perso almeno una volta contro sei delle sette avversarie affrontate: Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Manchester City. L’unica eccezione resta il 2-2 contro il Leicester in Europa League nel 2021-22.