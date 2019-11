Il weekend delle Eurorivali: vince solo il Liverpool, pari per Salisburgo e Genk

Liverpool inarrestabile. Vittoria anche a Selhust Park anche senza Salah. L'egiziano è rimasto in panchina tutto l'incontro: 12 vittorie e un pareggio in 13 partite, semplicemente inarrestabili. Rallenta il Salisburgo, che si fa recuperare due gol di vantaggio e ora sente il fiato sul collo del LASK, distante un solo punto in classifica. Assente per infortunio Haaland. Non riesce a vincere il Genk nemmeno col nuovo allenatore Hannes Wolf. Squadra lontana dalla zona playoff e beffata anche dall'ex Udinese Stipe Perica.

Crystal Palace-Liverpool 1-2 - 49' Mané (L), 82' Zaha (C), 85' Firmino (L)

Salisburgo- St. Polten 2-2 - 13' Minamino (S), 34' Okugawa (S), 60' Luxbacher rig. (SP), 60' Balic (SP)

Mouscron-Genk 2-2 - Perica (M), 20' Dewaest (G), 55' Onuachu (G), 66' Antonov (M)