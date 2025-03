Inter, altra tegola per Inzaghi! Si ferma anche Frattesi

Nonostante il successo e i quarti di finale ormai alle porte, l’Inter chiude con una nota stonata la gara col Feyenoord. Nei minuti finali è infatti costretto a chiedere il cambio Davide Frattesi: dentro al suo posto Berenbruch, esordio in Champions anche per Cocchi al posto di Acerbi.

