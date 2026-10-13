Inter-Brugge, formazioni ufficiali: torna la ThuLa, Chivu cambia ancora. Sommer sfida il suo passato
L'Inter torna protagonista in Champions League con l'obiettivo di riscattare la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, arrivata oltre un mese fa. A San Siro i nerazzurri affrontano il Brugge, attualmente secondo nel campionato belga, in una sfida importante per il cammino europeo della squadra di Cristian Chivu. Dopo l'ampio turnover effettuato in campionato contro il Parma, il tecnico interista ritrova diversi titolari. In difesa tornano dal primo minuto Akanji e Bastoni, affiancati da Bisseck davanti a Josep Martinez. A centrocampo spazio a Barella e Zielinski, con Calhanoglu confermato in cabina di regia, mentre sulle fasce agiranno Diouf e Dimarco. In attacco torna la coppia Lautaro Martinez-Thuram, con Pio Esposito inizialmente in panchina.
Inter-Brugge, le formazioni ufficiali: Sommer sfida il suo passato, Leko punta su Tresoldi
Tra i protagonisti più attesi della serata c'è Yann Sommer, che torna a San Siro da avversario dopo le stagioni trascorse con la maglia dell'Inter. Il portiere svizzero difenderà i pali del Brugge, guidato da Ivan Leko, che sceglie il 4-2-3-1. Il principale riferimento offensivo sarà Nicolò Tresoldi, sostenuto sulla trequarti da Carlos Forbs, Vanaken e Virgili. I nerazzurri rispondono con il consueto 3-5-2, affidandosi alla formazione migliore per conquistare i primi punti nella League Phase di Champions League.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Pavard, Spence, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Mkhitaryan, Sucic, Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Spileers, Seys; Vetlesen, Potts; Carlos Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. A disposizione: Vanden Driessche, Jackers, Coulibaly, Lee-Han Beom, Siquet, Audoor, Tsawa, Lemarechal, Mike, Diakhon, Vasovic, Vermant. Allenatore: Leko.
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