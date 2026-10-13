Formazione Villarreal, le scelte di Perez: 4-4-2 e un solo dubbio avanti

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Villarreal-Napoli, la formazione degli spagnoli: 4-4-2 con Gerard Moreno e Mikautadze, dubbio in attacco con Ayoze Perez

Il Villarreal si schiera con un 4-4-2 questa sera contro il Napoli. Le ultime dalla redazione di Sky Sport. Tra i pali ci sarà Gulacsi, protetto da una linea difensiva composta da Mourino, Foyth, Renato Veiga e Carlos Romero. A centrocampo spazio a Ilias, Pape Gueye, Saliba e Moleiro, mentre in avanti la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Gerard Moreno e Mikautadze. In panchina siede Inigo Perez, che prepara una gara intensa davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di conquistare i primi punti in questa Champions e di interrompere un digiuno europeo che dura da oltre quattro anni.

Gerard Moreno in vantaggio su Ayoze Perez

L’unico vero dubbio degli spagnoli riguarda proprio l’attacco. Il ballottaggio vede Gerard Moreno in vantaggio su Ayoze Perez per una maglia da titolare accanto a Mikautadze. L’ex attaccante giallo, uomo di grande esperienza internazionale, sembra dunque favorito nella scelta dell’allenatore, che punta sulla sua capacità di legare il gioco e di farsi trovare pronto negli ultimi metri. Per il Napoli di Allegri, impegnato a Villarreal con il nuovo assetto a tre dietro, sarà dunque una sfida contro un avversario organizzato e pericoloso in ripartenza, che ha mostrato di poter creare problemi anche ai grandi, come testimonia la prestazione offerta sabato al Bernabeu.

VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Ilias, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez