Solo vittorie in Champions contro il Villarreal: i due precedenti
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Contro il Villarreal in Champions il Napoli ha sempre vinto. Accadde nella fase a gironi del 2011/12, con due successi per 2-0: in casa andarono a segno Hamsik e Cavani, in Spagna Inler e ancora Hamsik. Un precedente che gli azzurri vorrebbero ripetere, anche perché un successo stasera varrebbe una prima volta assoluta nella loro storia: tre vittorie consecutive contro la stessa avversaria in Champions.
Quel 2-0 del 2011, però, è anche l’ultima vittoria del Napoli in Champions contro una squadra spagnola: da allora sono arrivati soltanto due pareggi e sei sconfitte in otto gare. Allegri, dal canto suo, ha già incrociato il Villarreal due volte, ai tempi della Juventus, con un pareggio e una sconfitta, e stasera cerca un esito diverso.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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