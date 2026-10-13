Hojlund, esordio show in Champions. Ma 'allarme' nelle ultime 6 partite

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Attesa per il ritorno al gol di Hojlund in Champions: stasera il Napoli sarà di scena contro il Villarreal

Tra i protagonisti attesi di questa sera c’è Rasmus Højlund, che in Champions ha segnato sette gol nelle prime otto presenze, ma poi ha trovato la rete soltanto in una delle successive sei partite. Il danese cerca il gol che possa riportarlo ai numeri dei suoi esordi europei. Sarà una serata particolare anche per Rafa Marín, che lo scorso anno ha giocato in prestito proprio al Villarreal e vivrà un ritorno a casa.

Gli azzurri, intanto, dovranno fare i conti con un tabù: da quel successo sul Villarreal del 2011/12, il Napoli non ha più battuto una squadra spagnola in Champions, con due pareggi e sei sconfitte in otto gare. Stasera è l’occasione per cambiare la storia.