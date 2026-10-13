Villarreal, che astinenza in Champions: ultima vittoria 4 anni fa

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Stasera al La Cerámica risuonerà l’inno della Champions League. Sarà la cinquantesima volta che il Villarreal lo ascolta in una partita della fase a gironi o a eliminazione diretta, e lo fa con un rapporto di amore e odio verso una competizione che gli sfugge da 1.651 giorni. L’ultima vittoria risale infatti alla notte in cui Danjuma segnò contro Neuer nei quarti di finale del 2021-22, eliminando il Bayern Monaco.

Un digiuno che dura da quella notte

Da quel gol, il Villarreal non è più riuscito a vincere una partita di Champions League. Un’astinenza lunga, che pesa sulla storia europea del club spagnolo e che rende ancora più delicato il confronto con il Napoli di Allegri. Gli spagnoli cercano dunque il successo che manca da oltre quattro anni, davanti al proprio pubblico e in una competizione che continua a regalare loro emozioni e delusioni in egual misura. Per gli azzurri, invece, la serata rappresenta un banco di prova importante: affrontare una squadra con la fame di chi vuole interrompere un digiuno, in uno stadio che si annuncia carico di entusiasmo e di tensione.