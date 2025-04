Inter, la Champions salva i conti: cifra record per il sold out col Bayern

Inter-Bayern Monaco porterà al club nerazzurro il secondo miglior incasso di sempre. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Il quarto di finale di altissima nobiltà a San Siro porterà a un tutto esaurito completo, compreso il settore ospiti: atteso un incasso superiore ai 9 milioni di euro, probabilmente oltre i 9,2 registrati l’anno scorso nell’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid di Simeone". Solo Inter-Milan, semifinale di ritorno della cavalcata fino alla finale di Istanbul nel 2022-23 (12,5 milioni di euro), si posiziona sopra l'incasso dal botteghino che garantirà la sfida di domani a San Siro.

