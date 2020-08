Juve-Lione, formazioni ufficiali: Sarri sorprende tutti in attacco

Higuain titolare, panchina per Dybala. Sarri sorprende tutti in attacco per la sfida delle 21 contro il Lione. Partirà dal 1' l'argentino con la maglia numero 21 e non la Joya che era in gran forma. Titolarissimo CR7. Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Lione (3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Toko-Ekambi, Depay.