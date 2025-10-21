L'Inter passeggia con l’Union Saint-Gilloise: 4-0 e punteggio pieno

Meno tre, poi per l’Inter di Cristian Chivu sarà missione compiuta. Con il 4-0 sull’Union Saint-Gilloise, i nerazzurri salgono a 9 punti nella classifica della nuova Champions League, completando un percorso netto dopo i primi 270 minuti europei. Al di là del primato momentaneo in attesa delle altre gare, il bottino pieno rappresenta un traguardo importante, soprattutto per una squadra che sta mostrando solidità e continuità in campo internazionale. Il cammino dell’Inter è stato fin qui perfetto, ma la strada è ancora lunga e la vera prova inizierà nel girone di ritorno, quando i nerazzurri dovranno misurarsi contro avversari di livello superiore.

L’analisi del percorso europeo dell’Inter mostra infatti due fasi ben distinte. Dopo aver affrontato Monaco e Slavia Praga, il giro di boa passerà dalla sfida interna contro i kazaki del Kairat Almaty, prima di incrociare colossi come Atlético Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Raggiungere la quinta giornata con dodici punti in classifica significherebbe blindare l’accesso ai playoff, traguardo che l’anno scorso è stato centrato con undici punti. Oltre all’aspetto sportivo, c’è anche quello economico: restare stabilmente nella massima competizione europea garantisce prestigio e risorse fondamentali. Per questo, Chivu e i suoi mirano a chiudere in fretta la pratica, così da affrontare le gare più impegnative con maggiore serenità e fiducia.