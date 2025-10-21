La sblocca McTominay! Grande stacco di testa dello scozzese e 1-0 a Eindhoven!
Al 31' il Napoli si porta in vantaggio ad Eindhoven grazie ad un gran colpo di testa di Scott McTominay! Super giocata del solito Spinazzola, che punta l'uomo, va sul fondo e col mancino confeziona un cross al bacio: elevazione spaventosa di McTominay che anticipa tutti sul primo palo e di testa infila Kovar.
