La stella, l'undici tipo, il colpo di mercato: ecco l'Ajax rivoluzionato dall'addio di ten Hag

Urna benevola per quanto riguarda la prima fascia. In mezzo a tanti colossi d'Europa il Napoli ha pescato la vincente del campionato olandese, l'Ajax. La stella della squadra, Antony, è appesa al mercato: perché non solo i campionati ma anche i sorteggi Champions oramai sono nel pieno della campagna trasferimenti. I lancieri hanno visto passare il manager Erik ten Hag al Manchester United e vorrebbe proprio Antony per la propria trequarti. Una rosa che ha vissuto una profonda rivoluzione: via Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch, Sebastien Haller, Noussair Mazraoui, André Onana, dentro per fior di milioni Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Lorenzo Lucca (primo italiano della storia del club) Ahmetcan Kaplan e non soltanto per un nuovo corso che sarà guidato da Albertus Schreuder, arrivato dal Club Brugge.

La stella - Dusan Tadic

L'astro nascente - Lorenzo Lucca

Il colpo di mercato - Steven Bergwijn

L'undici tipo - Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Kudus, Alvarez; Antony, Tadic, Bergwijn; Brobbey.