Liverpool, Alisson ci sarà ad Anfield col Napoli: tornerà dopo la sosta

Infortunatosi nel corso della gara d'esordio in Premier League, Alisson prepara il suo ritorno. Il brasiliano in questa settimana ha deciso di sostenere delle sessioni extra di allenamento per accelerare i tempi e farsi trovare pronto per la sfida contro il Manchester United alla ripresa del campionato. Anche Adam Lallana e Alex Oxlade-Chamberlain stanno lavorando in questo senso. Il 27 novembre il Liverpool sfiderà il Napoli in Champions.